Berlin

Klimaaktivisten legen vorrübergehend gesamten Flugverkehr am BER lahm

Klimaaktivisten haben den Flugverkehr in der Hauptstadtregion für gut zwei Stunden lahmgelegt. Wie ein Sprecher des Flughafens BER Berlin-Brandenburg bestätigte, ruhte der gesamte Flugverkehr von und in die Bundeshauptstadt seit dem frühen Abend. Zwischen 16 und 17 Uhr seien zwei Gruppen von Klimaaktivisten mutmaßlich der "Letzten Generation" an zwei unterschiedlichen Stellen in den intern abgesperrten Bereich des Flughafens vorgedrungen.

24.11.2022