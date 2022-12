Schriftzug der Gruppierung "Letzte Generation" (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sachelle Babbar)

Einige ihrer Vertreter hätten einen live im ARD-Fernsehen übertragenen Weihnachtsgottesdienst stören wollen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Da es aber Hinweise auf die geplante Aktion an Heiligabend in der Auferstehungskirche gegeben habe, sei der Gottesdienst bereits am Vortag aufgezeichnet worden. Daher hätten acht Aktivisten der Gruppierung am Mittag vor verschlossenen Türen gestanden. Gegen zwei von ihnen wurden schließlich Platzverweise erteilt.

Die sogenannte "Letzte Generation" blockiert seit Anfang des Jahres Autobahnausfahrten und Kreuzungen in mehreren Städten. Hinzu kamen umstrittene Aktionen in Museen, Stadien, Ministerien sowie an Flughäfen und Ölpipelines. Nach eigener Darstellung wollen sie sich damit für mehr Klimaschutz engagieren.

