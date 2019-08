Wenn Greta Thunberg an Bord der Hightech-Jacht "Malizia" emissionsfrei über den Atlantik nach Amerika segelt, ist ihr weltweite Aufmerksamkeit gewiss. Mit Komfort allerdings kann die Klimaaktivistin bei ihrer spektakulären Reise nicht rechnen. Denn das Rennboot mit roten Tragflügeln und einem Rumpf aus Carbon ist kompromisslos auf Geschwindigkeit getrimmt.

Unter Deck ist gerade genug Raum für zwei Rohrkojen. Höhere Geschwindigkeiten erzeugen dort ohrenbetäubenden Lärm. Von fossilen Brennstoffen ist die mehr als 18 Meter lange und bis zu 25 Knoten (etwa 46 Kilometer pro Stunde) schnelle Ein-Rumpf-Jacht mit einer Masthöhe von 29 Metern unabhängig. Solarpaneele, Unterwasserturbinen und Propeller am Heck erzeugen die für Navigation und Kommunikation erforderliche Energie.

Abgeschalteter Motor und viel Carbon

Der als Hilfsantrieb fungierende Verbrennungsmotor werde für die Fahrt versiegelt, sagte der Sprecher des Rennjacht-Teams. Langfristig soll dieser durch einen mit Solarenergie betriebenen Elektromotor ersetzt werden. Für Wassertanks ist im Inneren der 2015 gebauten Jacht kein Platz, sie hängen an den Außenseiten.



Carbon ist besonders geeignet, wenn ein Fahrzeug leicht sein soll. Gleichzeitig weist der kohlenstofffaser-verstärkte Kunststoff eine hohe Festigkeit und Flexibilität auf. Seine Nachteile: Fasern und Kunststoff werden in der Regel aus Erdöl hergestellt. Zudem wird für die Herstellung relativ viel Energie benötigt. Darüber hinaus gilt das Wiederverwerten als kompliziert.



Und woher kommt der Name? "Malizia" geht auf Francesco Grimaldi aus Genua zurück, den Urahn der monegassischen Fürstenfamilie. Als Mönch verkleidet soll der Italiener der Legende nach 1297 den Felsen von Monaco erobert haben, was ihm den Spitznamen "Malizia" einbrachte - zu Deutsch: der Listige.