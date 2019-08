Die Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg ist in New York eingetroffen.

Das Boot mit der 16-jährigen Schwedin an Bord erreichte am Abend einen Hafen von Manhattan. Die Vereinten Nationen hatten 17 Segelboote entsandt, um Thunberg auf dem letzten Stück ihrer zweiwöchigen Atlantik-Überquerung zu begleiten. Sie will am 23. September an einem Klimagipfel teilnehmen, zu dem UNO-Generalsekretär Guterres eingeladen hat. Im Anschluss an ihren Aufenthalt in New York plant Thunberg, nach Kanada, Mexiko und schließlich zur nächsten UNO-Klimakonferenz im Dezember nach Santiago de Chile weiterzureisen.