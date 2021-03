Diese Klimabilanz ist ein Jammer. Denn sie macht es möglich, dass sich die Verantwortlichen einen schlanken Fuß machen, weil die Zahlen für ihren Sektor aufgrund der Coronapandemie viel besser ausfallen, als sie eigentlich sind. Gerettet durch den Lockdown – vor politischer Verantwortung. Eigentlich ist die Idee des Klimaschutzgesetzes ja gut – jeder Sektor bekommt pro Jahr ein Emissionsmaximum zugeteilt, das Jahr für Jahr ein bisschen kleiner wird. Und wenn das Maximum überschritten wird, ja, dann muss eben gehandelt werden, da gibt es kein Wegducken.

(dpa-Zentralbild)Deutschland erreicht seine Reduktionsziele in der Coronakrise

Deutschland hat seine Reduktionsziele für 2020 erreicht. Die Hauptursache: Der Wirtschaftseinbruch durch Corona – und der wird nicht nachhaltig sein.

Jetzt aber verzerrt die Coronapandemie alles – wegducken also leicht gemacht. Zum Beispiel im Verkehrssektor. Weil wir alle im Lockdown 2020 eher zuhause geblieben sind, weil weniger Lkw unterwegs waren, weniger Flugzeuge abgehoben haben, bleibt der Verkehrssektor knapp innerhalb des Erlaubten.

Die Dinge werden zu lange verschleppt

Da kann Umweltministerin Svenja Schulze jetzt noch so streng in Richtung Verkehrsministerium gucken und das Umweltbundesamt kann mahnen, dass das nach der Coronapandemie aber alles hinfällig ist, weil die Mobilität wieder zunehmen wird und damit auch die Emissionen – der Verkehrsminister kann sich erstmal entspannt zurücklehnen und das Problem schlichtweg aussitzen – rechtlich ist er zu nichts verpflichtet. Kann sich dann eine neue Bundesregierung drum kümmern. Bis dahin dreht man hier und da noch ein Stellschräubchen, eröffnet gelegentlich eine Ladesäule für Elektromobilität und drückt sich darum, die Konsequenzen zu ziehen und den Verbrennungsmotor bei Neufahrzeugen zu verbieten. Dinge werden so lange verschleppt, bis die Auswirkungen nicht mehr zu leugnen sind. Nur die Zeche, die zahlen dann halt andere.

Wo soll der Strom herkommen?

So auch beim Ausbau der Erneuerbaren Energien. Die Umweltministerin betont, dass sie jetzt die Geschwindigkeit verdoppeln will. Nur sind ihr auch hier wieder die Hände gebunden, wenn die Bundesländer nicht mitspielen. Der Streit über Abstandsregelungen, der Wunsch 1.000 Meter zwischen Wohnbebauung und Windrad zu bringen, er hat den Ausbau viel zu lange gelähmt. Und jetzt hängen wir hinterher, während wir nächstes Jahr alle deutschen Atommeiler vom Netz nehmen und parallel aus der Kohle aussteigen.

Im Sinne von Umwelt- und Klimaschutz sind beides folgerichtige Entscheidungen. Nur, wenn niemand ein Windrad oder eine Stromleitung auf der Wiese nebenan haben will, wo soll der Strom herkommen? In der SPD gibt es deshalb Ideen, den Bürgerinnen und Bürgern die Windkraft schmackhafter zu machen, indem man sie an der Wertschöpfung durch Erneuerbare Technologien beteiligt. Scheitert bisher an der Union.

Auch für diese Debatte hätte eine schlechte Klimabilanz ein bisschen mehr Schub geben können – wir bräuchten ihn, denn die Zeit läuft uns davon.