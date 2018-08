Die vergangenen vier Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im späten 19. Jahrhundert.

Das bestätigt der Jahresbericht 2017 der US-Klimabehörde NOAA, an dem mehr als 500 Forscher aus 65 Ländern mitgearbeitet haben. Demnach war das vergangene Jahr das drittwärmste seit Messbeginn. Es sei jedoch das wärmste Jahr gewesen, das nicht vom Klimaphänomen El Niño beeinflusst worden sei. Die Konzentrationen an Treibhausgasen wie CO2 und Methan erreichten den Angaben zufolge 2017 neue Rekordwerte; der Meeresspiegel stieg ebenfalls auf einen neuen Höchststand und lag 7,7 Zentimeter über dem von 1993. Damals wurde die Messung per Satellit eingeführt. In der Arktis sei die Fläche des im September 2017 gemessenen Eises ein Viertel kleiner als im langfristigen Durchschnitt um diese Zeit. Die sich aufwärmenden Meere machten sich unterdessen vor allem an Korallenriffen bemerkbar. Dort schreite die Bleiche weiter voran, heißt es.