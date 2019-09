Angesichts der Kritik am Klimaschutz-Paket der Bundesregierung hat Umweltministerin Schulze die Signalwirkung für andere Länder hervorgehoben.

Schulze sagte in New York vor dem Klimagipfel der Vereinten Nationen, die von der Koalition beschlossenen verbindlichen Ziele stießen international auf große Aufmerksamkeit. Die SPD-Politikerin nannte auch den Beitritt Deutschlands zur internationalen Allianz für den Kohleausstieg ein wichtiges Signal.



Hingegen unterstrich der Grünen-Vorsitzende Habeck im ARD-Fernsehen die Absicht seiner Partei, über den Bundesrat noch mehr für den Klimaschutz herauszuholen. Er bemängelte vor allem den beschlossenen Preis für den CO2-Ausstoß, der zu gering sei. Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Söder rief die Grünen dazu auf, die Entscheidungen der Bundesregierung in der Länderkammer nicht zu blockieren, sondern "mitzumachen". Bundeskanzlerin Merkel werde auf dem UNO-Klimagipfel große Beachtung für die Pläne Deutschlands finden.