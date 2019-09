Die Beschlüsse der Bundesregierung zum Klimaschutz stoßen in der CDU auf Widerstand.

Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer sagte der "Bild am Sonntag", er halte die vereinbarten Maßnahmen für rabiat. Ein großer Teil der Menschen sei mit einer höheren Besteuerung von Benzin, Diesel und Heizöl überfordert. Auch die geplante Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets bringe nichts, solange man mit dem Zug von Dresden nach Düsseldorf mehr als sechs Stunden brauche, betonte Kretschmer.



Die Grünen kritisierten die Beschlüsse erneut als unzureichend. Nach den Worten der Co-Vorsitzenden Baerbock will die Partei ihren Einfluss im Bundesrat nutzen, um eine - so wörtlich - "wirkliche Verkehrswende" auf den Weg zu bringen.



Die Regierung hatte am Freitag zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, mit denen die Klimaziele für 2030 erreicht werden sollen. Zentrales Element ist eine Bepreisung des CO2-Ausstoßes in den Bereichen Verkehr und Heizen.