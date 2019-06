Angesichts der Debatte um den Klimawandel steigen viele Schwedinnen und Schweden vom Flugzeug auf den Zug um.

Das berichtet die schwedische Bahngesellschaft SJ, die eine Umfrage beim Forschungsinstitut Sifo in Auftrag gegeben hatte. Demzufolge bevorzugen 37 Prozent der Reisenden den Zug im Vergleich zum Flieger - fast doppelt so viele wie noch vor eineinhalb Jahren. Insbesondere Geschäftsreisen seien deutlich häufiger mit dem Zug absolviert worden. Hier liege die Steigerung bei zwölf Prozent, bei Privatreisen bei acht Prozent. Die Menschen aus den Metropolregionen um Stockholm, Göteborg und Malmö wählen demnach häufiger den Zug als Menschen in anderen Landesteilen.



Sechs von zehn Schwedinnen und Schweden geben an, dass sie an die Umwelt denken, wenn sie innerhalb ihres Landes reisen. Acht von zehn sind der Auffassung, dass sie selbst etwas tun können, um die Klimaveränderungen aufzuhalten. Die Schwedinnen und Schweden gelten eigentlich als Vielflieger. In Schweden wurde aber zuletzt der Begriff "Flygskam", also "Flugscham", zum Schlagwort, das die Menschen dazu bewegen sollte, am Boden zu bleiben. Auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg stammt aus Schweden.