Der Industriekonzern Siemens hält an seiner Lieferung für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien fest.

Vorstandschef Kaeser schrieb in einer Twitter-Botschaft, Siemens habe alle Optionen geprüft und sei zu dem Schluss gekommen, dass man allen vertraglichen Verpflichtungen nachkommen müsse. Zugleich wolle man ein sogenanntes "Nachhaltigkeits-Gremium" schaffen, um Umweltfragen in Zukunft besser zu managen. Die multinationale "Adani Group" plant in Australien eines der größten Kohlebergwerke der Welt. Das Projekt wird von Umweltschützern seit Jahren bekämpft. Kritisiert werden auch der Wasserverbrauch, die Zerstörung von Lebensraum und den Transport der Kohle über das Great Barrier Reef, das größte Korallenriff der Welt.



Kaeser hatte sich am Freitag mit der deutschen Klima-Aktivistin Neubauer getroffen. Sie kritisierte die Entscheidung des Vorstandsvorsitzenden und sprach von einem unentschuldbaren Fehler.