Bundespräsident Steinmeier hat sich in die Debatte um den Klimaschutz eingeschaltet und um Verständnis für die Verantwortlichen in der Politik geworben. Demokratie funktioniere nicht wie Wissenschaft, sagte er in Berlin. Politik müsse Interessen ausgleichen und Kompromisse finden.

Steinmeier reagierte damit auf die vielfach geäußerte Kritik an den Maßnahmen, mit denen die Bundesregierung die Klimaziele 2030 erreichen will. Viele Wissenschaftler halten das vom Kabinett verabschiedete Klimapakett für völlig unzureichend.



Der Bundespräsident erinnerte daran, dass die Politik - anders als die Wissenschaft - viele Sichtweisen und Prioritäten abwägen und sich darum bemühen müsse, Wähler mitzunehmen. Allerdings forderte auch er mehr Entschlossenheit im Klimaschutz. "Politik soll treiben und nicht Getriebene sein, wie es beim Klimaschutz allzu oft den Anschein hat", sagte Steinmeier laut Redemanuskript auf einer Veranstaltung von Wissenschaftsorganisationen.



Politik müsse den Mut haben, auch den großen Schritt zu wagen, meinte Steinmeier und fügte hinzu: "Politik kann die Spielräume nutzen, die gerade zurzeit von der Zivilgesellschaft eröffnet werden."