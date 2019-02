In der Diskussion um klimaschädliche Emissionen spricht sich die Deutsche Bundesstiftung Umwelt gegen personalisierte Vorwürfe gegen bestimmte Gruppen wie Autofahrer oder Vielflieger aus.

Generalsekretär Bonde sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", man solle sich davon lösen, immer zu fragen, wer was wo gemacht habe. Vielmehr brauche es eine sachliche Diskussion und einen gesamtgesellschaftlichen Wandel. Auch helfe es nicht, wenn jede Wetterlage dem Klimawandel zugeschrieben werde, betonte Bonde. Anders herum sei es kein Argument gegen den Klimawandel, dass es auch früher schon Hochwasser gegeben habe.



Zugleich nahm Bonde die Deutsche Umwelthilfe in Schutz, die wegen mehrerer vor Gericht durchgesetzter Diesel-Fahrverbote in die Kritik geraten ist. Ausgangspunkt der juristischen Erfolge sei immer gewesen, dass jemand bestehendes Recht verletzt habe. Und das sei nicht die Umwelthilfe gewesen.