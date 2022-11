Es müssten sich Länder zusammenschließen, um echte Fortschritte beim Klimaschutz auf den Weg zu bringen, so Latif. (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Es müssten sich Länder zusammenschließen, um echte Fortschritte beim Klimaschutz auf den Weg zu bringen. Dazu zählte er neben der EU und Deutschland auch Kanada und die USA.

Im Bezug auf China erklärte Latif, auf der COP27 sei deutlich geworden, dass das Land keinerlei Interesse am Klimaschutz habe und auch nicht bereit sei, aus der Kohle auszusteigen. Deswegen müsse die "Koalition der Willigen" China isolieren und keine Produkte mehr dort kaufen, die "schmutzig" produziert wurden.

Die Industrieländer und Deutschland rief Latif auf, die Kohleverstromung während der Energiekrise nur vorübergehend hochzufahren. Es sei absolut notwendig, dass die Industriestaaten beim Klimaschutz vorangingen. Ansonsten hätten andere Länder gar kein Interesse daran, Emissionen zu reduzieren.

Die Klimaprognose von Latif fiel deutlich schlechter aus als das offizielle 1,5-Grad-Ziel der Konferenz von Paris im Jahr 2015. Latif erklärte, selbst mit massiven Anstrengungen sei nur noch ein 2-Grad-Ziel möglich. Er halte allerdings eine Erderwärmung von 2,5 bis 3 Grad für realistischer.

Klimaforscher Edenhofer: "Uns läuft die Zeit davon"

Die Weltklimakonferenz in Ägypten hat nach Ansicht des Klimaforschers Edenhofer nur mäßige Ergebnisse gebracht. Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung sagte im ZDF, in Scharm el-Scheich sei zwar ein Scheitern verhindert worden, es sei aber kein Durchbruch gewesen. Edenhofer rief dazu auf, den Fokus nicht zu sehr auf Klimakonferenzen zu legen, sondern auf die Zeit dazwischen. Notwendige Maßnahmen müssten jetzt ernsthaft umgesetzt werden. Wörtlich sagte er: "Uns läuft die Zeit davon." Edenhofer kritisierte auch den beschlossenen Geldtopf zum Ausgleich von Klimaschäden in ärmeren Ländern: Es sei weder klar, wer einzahle, noch gebe es Kriterien für die Verteilung des Geldes. Zwar wüssten die Hauptemittenten nun, dass sie für Klimaschäden bezahlen müssten und hätten dadurch einen Anreiz, den Schadstoffausstoß zu verringern. Das sei aber gemessen an dem, was zu tun sei, ein sehr kleiner Schritt.

Auch Habeck nicht zufrieden

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck hat sich enttäuscht über die Vereinbarungen der internationalen Klimakonferenz in Scharm el-Scheich gezeigt. Das Treffen sei mit einem Ergebnis zu Ende gegangen, das einen "nicht wirklich" zufrieden stellen könne, sagte der Grünen-Politiker der Funke-Mediengruppe. Durch die konsequente Haltung der EU und die umsichtige deutsche Verhandlungsführung aber sei zumindest ein Rückfall hinter die Vereinbarungen von Paris und Glasgow verhindert worden. Gut sei auch, dass die finanzielle Unterstützung besonders verwundbarer Länder in den Fokus gerückt sei, betonte Habeck. Im Vordergrund stehe jetzt, die gemeinsame Abkehr von Kohle, Öl und Gas voranzutreiben.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.