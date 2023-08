Klimafolgen wir Überschwemmungen treffen angeschlagene Klimafolgen besonders hart. (AFP / Fida Hussain)

In einer Untersuchung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung heißt es, Wetterextreme wie Hitzewellen, Überschwemmungen oder tropische Wirbelstürme setzten gestresste Gesellschaften zusätzlich unter Druck und verstärkten wirtschaftliche Probleme wie Produktionsausfälle und Störungen der Lieferketten. Die Wissenschaftler wiesen zudem darauf hin, dass der Klimawandel vor allem jene Länder in Schwierigkeiten bringe, in denen bereits die Corona-Pandemie zu großen wirtschaftlichen Verlusten geführt habe.

