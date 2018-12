Der Wirtschaftswissenschaftler Ottmar Edenhofer sieht die Beschlüsse der UNO-Klimakonferenz in Kattowitz kritisch.

Es habe nur "minimale Erfolge" gegeben, sagte der Chefökonom und designierte Direktor des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung im Dlf. Bei der Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen in Entwicklungsländern seien kleine Fortschritte erzielt worden, aber im Regelbuch für die Umsetzung des Abkommens von Paris stünden nur Selbstverständlichkeiten drin. Außerdem hätten es die Teilnehmer verpasst, eine verbindliche Regelung für einen weltweiten Emissionshandel zu finden. Eine Verringerung des Treibhausgas-Ausstoßes sei deshalb nicht zu erwarten, sagte Edenhofer.

"Die USA waren erstaunlich konstruktiv"

Die wichtigste postive Überraschung der Konferenz war für Edenhofer, "dass der Multilateralismus überlebt" habe - trotz einer massiven Blockade Brasiliens. So hätten sich die USA im Hintergrund "erstaunlich konstruktiv" verhalten und das Paris-Abkommen sei "am Leben". Edenhofer kritisierte aber, dass es kaum Sanktionsmechanismen gebe. Das sei ein grundlegender Konstruktionsfehler des Abkommens. Länder, die gegen ihre Ziele verstoßen, könnten nur bloßgestellt werden. Strafen sind nicht vorgesehen.

"Zu erwarten, dass die Emissionen jetzt sinken, wäre eine pure Illusion"

Edenhofer verwies darauf, dass die Emissionen in den letzten drei Jahren wieder um zwei Prozent gestiegen seien, statt zu sinken. Außerdem würden in den nächsten zehn Jahren in vielen Ländern neue Kohlekraftwerke geplant und gebaut. Dann werde es sehr schwer, die Emissionen kostengünstig zu vermindern. Deshalb sei "wirklich Zeitdruck gegeben". Wenn die Staaten nicht bereit seien, ihr Ambitionsniveau zu erhöhen, dann gebe es keine Fortschritte. Insbesondere im Emissionshandel sieht Edenhofer noch große Möglichkeiten. Europa könne dabei mit seinen Erfahrungen eine große Rolle spielen und Vorbild sein.