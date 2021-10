Der Kieler Klimaforscher Mojib Latif betrachtet die regelmäßig stattfindenden Weltklimakonferenzen mit Skepsis. Derartige Veranstaltungen seien wenig zielführend, sagte Latif im Deutschlandfunk. Der 26. Klimagipfel beginnt an diesem Wochenende - und von Seiten der Bundesregierung versucht man, die Erwartungen zu dämpfen.

Seit einem Vierteljahrhundert versuche die Weltgemeinschaft, sich auf einen umfassenden Klimaschutz zu verständigen, sagte Latif im Deutschlandfunk. Ergebnisse könnten bislang nur sehr wenige vorgelegt werden. Der Wissenschaftler plädiert daher für eine - so wörtlich - "Allianz der Willigen". Man dürfe nicht auf den buchstäblich Letzen warten. So sei ein ambitionierter Klimaschutz nicht möglich.



Auch der deutsche Umweltstaatssekretär Flasbarth erklärte, diese Konferenzen seien in der Regel nicht der riesengroße Durchbruch. Das werde in Glasgow auch nicht anders sein, sagte Flasbarth im ARD-Fernsehen. Bei den Zusagen unter anderem von Ländern wie den USA, Australien und Russland sehe er allerdings schon einen großen Schritt nach vorne. Flasbarth wird an der Konferenz als deutscher Unterhändler teilnehmen.

US-Präsident Biden in Europa eingetroffen

Im schottischen Glasgow beginnt am Sonntag die 26. Weltklimakonferenz, abgekürzt COP26. Zwei Wochen lang wollen Vertreter von 190 Staaten darüber beraten, wie die in Paris 2015 beschlossenen Klimaschutzziele erreicht werden können. Nach Angaben der Vereinten Nationen reichen die bisher getroffenen Maßnahmen der Länder nicht aus, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.



Zum Auftakt werden viele Spitzenpolitiker erwartet. US-Präsident Biden ist bereits nach Europa gereist. Er nimmt zuvor in Rom am G20-Gipfel teil.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.