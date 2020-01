Der Klimaforscher Stefan Rahmstorf hat der australischen Regierung vorgeworfen, die durch den Klimawandel gestiegene Waldbrandgefahr ignoriert zu haben.

Die jetzigen Feuer seien von "nie dagewesenem Ausmaß", sagte Rahmstorf im Deutschlandfunk (Audio-Link). Der Weltklimarat habe schon vor zehn Jahren gewarnt, dass die Gefahr großer Waldbrände zunehme. Australiens Premierminister Morrison habe aber mit der australischen Wetterbehörde über Vorsorgemaßnahmen nicht einmal sprechen wollen.



Rahmstorf, der am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung arbeitet, sagte, Morrison habe stattdessen im Parlament "das hohe Lied der Kohle gesungen". In seiner Fraktion seien viele Leugner des Klimawandels. Beim Klimagipfel in Madrid habe Australien zusammen mit den USA, Saudi-Arabien und Brasilien gemauert und wesentlich zum Scheitern der Konferenz beigetragen.

Klimawandel in Medien systematisch heruntergespielt

Ein großes Problem sieht Rahmstorf in der australischen Medienlandschaft. Sie sei vom Konzern Rupert Murdochs dominiert und dessen Medien spielten den Klimawandel und dessen Folgen systematisch herunter. Das gelte auch für den Murdoch-Sender "Fox News" in den USA.



Für die Zukunft der Erde sei es entscheidend, den Klimawandel rechtzeitig zu stoppen, "bevor uns auch in anderen Regionen große Wälder verlorengehen". Das gelte auch für Europa. Rahmstorf verwies auf Studien, nach denen große Teile der typischen Mittelmeervegetation schon zwei Grad globale Erwärmung nicht überleben würden: "Dann breitet sich die Wüste über das Mittelmeer hinweg aus", warnte Rahmstorf.