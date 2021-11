Der Wissenschaftler Johan Rockström, Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, fordert China und USA sowie die EU zu Allianz im Klimaschutz auf. (picture-alliance / dpa / Revierfoto)

Europa müsse dem Klimapakt der beiden Supermächte beitreten, sagte Rockström der Deutschen Presse-Agentur. Deutschland sollte dafür sein Gewicht in die Waagschale werden. Die USA, China und Europa seien die größten Emittenten von Treibhausgasen und die drei größten Wirtschaftsräume der Welt. Was immer sie tun, könne die globalen Spielregeln verändern, meinte der Klimaforscher. China und die USA hatten auf der Weltklimakonferenz in Glasgow angekündigt, enger kooperieren zu wollen.

Enttäuschung über abgeschwächte Formulierung

Außerdem beschlossen die Teilnehmer der UNO-Konferenz nach zweiwöchigen Verhandlungen den "Glasgow-Klimapakt". Damit wollen alle 197 Staaten langristig aus der Nutzung von Kohle aussteigen. Allerdings hatte eine Abänderung der Formulierung zum Kohleausstieg kurz vor Abschluss der Konferenz für Unmut gesorgt. Ursprünglich lautete der Appell, die Staaten sollten "ihre Bemühungen in Richtung eines Ausstiegs" aus der Kohlenutzung beschleunigen. Beschlossen wurde aber der Aufruf, sie sollten die Nutzung "schrittweise verringern". Bundesumweltministerin Schulze sagte dazu, sie habe sich die Formulierung zur Kohle eindeutiger gewünscht. Dennoch sei damit jetzt weltweit der Kohleausstieg eingeleitet. Die Umweltschutz-Organisation Greenpeace betonte, den Beschlüssen fehle es an "Klarheit und Geschwindigkeit".

In Glasgow wurde zudem das Ziel bekräftigt, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Die Staaten sollen ihre nationalen Klimaziele auf den Prüfstand stellen. Reichere Länder sollen ärmere bei der Bewältigung bereits eingetretener Klimaschäden helfen und sie beim Klimaschutz stärker unterstützen. Eine Verpflichtung dazu gibt es nicht.

