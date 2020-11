Die Bundesregierung hat ein Hilfskonzept für die Auto- und Zulieferindustrie zur Umstellung auf klimafreundliche Antriebe und automatisiertes Fahren vorgelegt.

Bis 2024 sollen zwei Milliarden Euro unter anderem an Investitionszuschüssen an die Fahrzeugindustrie gehen, wie aus dem heute öffentlich gewordenen Regelungen hervorgeht. Zudem solle der Forschungs- und Entwicklungsbereich etwa mit Blick auf eine schnellere Digitalisierung gefördert werden. Das Programm trete ab 2021 in Kraft, hieß es weiter.

