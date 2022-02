Habeck sichert Thyssenkrupp Hilfe bei klimafreundlicher Stahlproduktion zu. (picture alliance / dpa - Jochen Tack )

Gemeinsames Ziel sei grüner Stahl made in Germany, sagte der Grünen-Politiker bei einem Besuch des wichtigsten deutschen Stahlkonzerns in Duisburg. Er sei überzeugt, dass die Branche zum Aushängeschild der klimaneutralen Wirtschaft werden könne. Die Bundesregierung werde den Transformationsprozess in der Stahlindustrie begleiten. Habeck verwies dazu auf Investitionskostenförderungen, die Einführung von Klimaschutzverträgen und einen Ausbau der Wasserstoff-Erzeugungskapazitäten. Thyssenkrupp betonte, man sei startklar für die Transformation. Allerdings stehe der Konzern im Wettbewerb und dürfe keine Zeit mehr verlieren.

