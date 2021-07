Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, kritisiert, dass in der Diskussion um einen klimagerechten Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft gezielt Angst geschürt werde.

Fratzscher sagte dem Evangelischen Pressedienst, einigen Politikern sei es gelungen, den Menschen zu suggerieren, dass der Klimaschutz ihnen große Opfer abverlangen werde. In den Köpfen vieler Wählerinnen und Wähler habe sich festgesetzt, dass wirtschaftlicher Wohlstand und Klimaschutz zueinander in Widerspruch stünden. Dagegen sei Klimaschutz die Grundlage für wirtschaftlichen Wohlstand, betonte Fratzscher.



Um soziale Härten auf dem Weg zur gesetzlich beschlossenen Klimaneutralität abzufedern, plädiert der Wirtschaftswissenschaftler für eine einkommensbezogene Klimaprämie. Damit würden die Einnahmen aus der CO2-Steuer eins zu eins an jene zurückfließen, die von der Verteuerung der Energie besonders betroffen seien, meinte Fratzscher.



Auch der Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND, und der Paritätische Gesamtverband haben Vorschläge gemacht, wie die sozialen Belastungen der CO2-Bepreisung aufgefangen werden könnten. In einem Positionspapier ist die Rede von einem Ökobonus, der einmal im Jahr ausgezahlt werden solle. Details, etwa darüber, wie hoch der Bonus laut Vorschlag sein soll, sind noch nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.