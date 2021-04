Der brasilianische Präsident Bolsonaro hat finanzielle Gegenleistungen für den Erhalt des Amazonasgebiets verlangt.

Brasilien müsse für seine "Umweltdienste" gerecht entlohnt werden, sagte Bolsonaro beim virtuellen Klimagipfel, zu dem US-Präsident Biden 40 Staats- und Regierungschefs eingeladen hatte. Bolsonaro erklärte, sein Land werde die illegale Abholzung des Regenwaldes in den nächsten zehn Jahren beenden. Damit könne Brasilien seine Emissionen bis zum Jahr 2030 um 50 Prozent senken.



Der brasilianische Präsident war wegen der verheerenden Waldbrände im Amazonasgebiet 2019 weltweit in die Kritik geraten. Ihm wird vorgeworfen, Farmer zu immer mehr Landnahme ermutigt zu haben. Zugleich sind unter seiner Führung die Umweltbehörden personell so weit ausgedünnt worden, dass eine Kontrolle der illegalen Abholzung quasi zum Erliegen kam.

