Der britische Premier Johnson hat zu mehr Ehrgeiz bei den Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz in Glasgow aufgerufen. Es sei noch eine Woche Zeit, um zu liefern, erklärte Johnson.

Es habe in der ersten Woche des Treffens unter britischer Schirmherrschaft einige konkrete Ankündigungen gegeben, etwa zum Stopp der Entwaldung oder zur Reduktion des schädlichen Treibhausgases Methan. Aber man dürfe die Aufgabe, das 1,5-Grad-Ziel am Leben zu erhalten, nicht unterschätzen. Johnson erwartet nach eigenen Angaben in der zweiten Gipfelwoche harte Verhandlungen.



Im schottischen Glasgow verhandeln seit Sonntag vergangener Woche Vertreterinnen und Vertreter von rund 200 Nationen darüber, wie die in Paris beschlossenen Klimaziele erreicht und konkret umgesetzt werden sollen. Die bisherigen Pläne gelten als nicht ausreichend.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.