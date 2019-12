Am Rande der Klimakonferenz in Madrid haben Umweltaktivisten aus aller Welt von den Folgen des Klimawandels für ihre Region berichtet.

Eine Vertreterin aus Uganda kritisierte auf einer Pressekonferenz, die reichen Industrieländer ließen Afrika im Stich. Der Kontinent verursache fast keine Treibhausgasemissionen, leide aber am meisten unter der Erderwärmung. Eine Klimaschützerin von den Philippinen sagte, angesichts der Bedrohung riesiger Küstengebiete durch steigende Meeresspiegel sei jetzt die Zeit zu handeln. Ein russischer Aktivist berichtete, er sei wegen seines Einsatzes für den Klimaschutz schon mehrere Tage inhaftiert gewesen.



Eingeladen zu der Pressekonferenz hatten Greta Thunberg und Luisa Neubauer von der Bewegung Fridays for Future.



In Madrid geht die UNO-Klimakonferenz heute in die zweite Woche, von morgen an auf Ministerebene.