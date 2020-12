Bundeskanzlerin Merkel sichert ärmeren Ländern weitere finanzielle Unterstützung für den Kampf gegen den Klimawandel zu. Alle Staaten müssten notwendige Klimaschutz-Investitionen finanzieren können, sagte die CDU-Politikerin in einer Video-Botschaft für den digitalen UNO-Klimagipfel. Der eigentliche Weltklimagipfel fällt dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie aus.

Merkel bezifferte die Hilfen auf zusätzliche 500 Millionen Euro. Zudem betonte die Kanzlerin, die Bundesregierung halte ihr Versprechen ein, die Haushaltsmittel zur Klimafinanzierung bis 2020 auf jährlich vier Milliarden Euro zu verdoppeln. Auch in Zukunft werde Deutschland einen angemessenen Beitrag leisten.

Hochkarätig besetzt, aber ohne konkrete Verhandlungen

An dem eintägigen Online-Klimagipfel nehmen mehrere Staats- und Regierungschefs teil. Die Rednerliste ist hochkarätig besetzt. Auf ihr stehen noch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Großbritanniens Premierminister Boris Johnson, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Chinas Präsident Xi Jinping. Papst Franziskus verlangte in seiner rede bereits einen ökologischen Kurswechsel. Das Oberhaupt der Katholischen Kirche sagte, man dürfe kommenden Generationen nicht die Hoffnung auf eine bessere Zukunft rauben. Auch Vertreter der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft sollen zu Wort kommen - alle in Videobotschaften von zwei bis vier Minuten. Darin präsentieren die verschiedenen Länder ihre Fortschritte beim Klimaschutz und ihre weiteren Pläne.Tatsächlich verhandelt wird auf dem Gipfel nicht.

Guterres: "Klimanotstand ausrufen!"

Zum Auftakt der virtuellen Veranstaltung rief UNO-Generalsekretär Guterres die Staaten dazu auf, in ihren Ländern den "Klima-Notstand" auszurufen. "Wenn wir den Kurs nicht ändern, könnten wir auf einen katastrophalen Temperaturanstieg von mehr als drei Grad in diesem Jahrhundert zusteuern", sagte er. Deshalb müsse der Klima-Notstand verhängt werden, bis Klimaneutralität erreicht sei.

Die Regierungen müssten zudem ihre Zusagen zur Verringerung der CO2-Emissionen einlösen. Fünf Jahre nach der Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens gehe man noch nicht in die richtige Richtung.



Die Grünen-Vorsitzende Baerbock bezeichnete die Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens im Deutschlandfunk dennoch als historisch - auch wenn man in den vergangenen fünf Jahren politisch nicht vorangekommen sei. Andererseits sei in dieser Zeit etwa die "Fridays for Future"-Bewegung entstanden, und viele Unternehmen steuerten um. Die Welt sei im Aufbruch. Und auch die europäische Vereinbarung auf schärfere Klimaziele wecke die Hoffnung auf Besserung.

Staaten vom Pariser Klimaziel noch weit entfernt

Im Pariser Klimaschutzabkommens hatten sich fast alle Staaten weltweit dazu verpflichtet, den Ausstoß klimarelevanter Gase deutlich zu reduzieren.

Der gewählte US-Präsident Biden erklärte, die Vereinigten Staaten würden der Vereinbarung am ersten Tag seiner Präsidentschaft am 20. Januar wieder beitreten. Das Abkommen sieht vor, die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts deutlich unter zwei Grad zu halten, wenn möglich sogar unter 1,5 Grad.



Von diesem Ziel ist die Weltgemeinschaft auch einer neuen Studie des UNO-Umweltprogramms zufolge noch weit entfernt. Der größte Teil der CO2-Emissionen – etwa 55 Prozent – entfällt derzeit auf China, die USA, die Europäische Union sowie Indien. Die Schwellenländer der G20-Gruppe steuern laut Studie rund 78 Prozent bei.



Während der Coronavirus-Pandemie hat sich der CO2-Ausstoss weltweit zwar reduziert, aber der Effekt auf das Weltklima ist marginal. Momentan geht die Wissenschaft davon aus, dass sich das Klima bis zum Ende des Jahrhunderts um 3,2 Grad erwärmen wird, sollte jetzt nicht massiv dagegen gesteuert werden.



Der Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser, sagte im Deutschlandfunk, aus der 2015 erhofften Trendumkehr sei nichts geworden. Europa habe seine Vorreiterrolle beim Klimaschutz verloren. Man blicke auf fünf verlorene Jahre zurück.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.