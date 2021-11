"Dieser langsame und schmerzhafte Tod hat keine Würde. Sie könnten auch einfach unsere Inseln bombardieren, anstatt uns dieses Leid zuzufügen und Zeugen unseres allmählichen und schmerzhaften Verschwindens zu werden." Surangel Whipps, der Präsident von Palau, fand drastische Worte für das, was die Menschen in vielen Ländern des Südens erleben – nicht nur in seiner Heimat und auf anderen Inseln im Pazifik.

Im Süden Afrikas verdorren weite Regionen, auf Madagaskar wütet eine Hungersnot, weil es seit Jahren nicht mehr geregnet hat. In Bangladesch lässt der steigende Meeresspiegel bisher fruchtbare Landstriche an der Küste versalzen – die Menschen in dem dicht bevölkerten Land müssen ins Landesinnere ausweichen, in die Slums von Dacca und anderer großer Städte.

(picture-alliance / dpa | Peer Grimm)Weltklimafrust - wie die Wissenschaft an der Politik verzweifelt

Treibhausgase aus der Nutzung fossiler Energieträger heizen die Erdatmosphäre auf, und der dadurch angestoßene Klimawandel wird gefährliche Folgen haben. Doch so früh Forschende auch warnten – ihre Kassandra-Rufe verhallten.

Die Erwärmung hat bei uns in diesem Jahr für eine große Überschwemmungskatastrophe gesorgt, den Menschen in ärmeren Weltregionen geht es dagegen dauerhaft an die Existenz. Es ist eine ohnmächtige Wut, die sich angesichts dieser Entwicklung dort aufstaut. Die reichen Länder verbessern zwar ihre Klimaziele, doch die Umsetzung hinkt weit hinterher und auch die Ziele reichen fast nirgends. Auch nicht in Deutschland und in der Europäischen Union.

Europa ist zwar näher dran am 1,5 Grad-Ziel als die meisten anderen Weltregionen. Doch auch bei uns müssen den Worten Taten folgen. In anderen Industrieländern sieht es noch deutlich düsterer aus. Auch die Konferenz in Glasgow wird nicht der Wendepunkt, den Großbritanniens Premierminister Boris Johnson, UN-Generalsekretär Antonio Guterres, US-Präsident Joe Biden und andere ausgerufen haben. Es gibt zwar eine Reihe guter Initiativen, so zur Verringerung des Ausstoßes von Methan und zum Waldschutz. Doch die Wende ist das noch nicht, die Welt ist noch immer auf Kurs, die Klimaziele weit zu verfehlen.

Wohl kein Aufstand der Armen

Dazu kommt: Die Industrieländer hatten zwölf Jahre Zeit, ihr 2009 in Kopenhagen gegebenes Versprechen zu erfüllen und ab 2020 Jahr für Jahr 100 Milliarden Dollar für den Klimaschutz in Entwicklungsländern bereitzustellen. Sie halten es nicht ein – die Zusage wird wohl erst 2022 oder 2023 erfüllt werden. Das Geld fehlt jetzt – für künstliche Bewässerung, für Deichbau, für den Urwaldschutz und für Windräder und Solaranlagen im Süden.

Kommt nun der Aufstand der Armen? Nein – er wird wohl ausbleiben, denn sie wissen genau, dass sie am kürzeren Hebel sitzen. Wenn sie bei der Konferenz am Ende nicht klein beigeben, wird überhaupt nichts zustande kommen und das können sich viele Staaten nicht leisten. Die Finanzkrise und die Corona-Pandemie haben gezeigt, dass bei gutem Willen in ganz kurzer Zeit enorm viel Geld mobilisiert werden kann. Beim Klima mauern die reichen Länder noch immer – völlig zu Recht sehen sich arme Länder im Süden an den Rand gedrückt.

Georg Ehring (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Georg Ehring, Jahrgang 1959, hat in Dortmund Journalistik und Politikwissenschaften studiert, später an der Fernuniversität Hagen Volkswirtschaft. Er arbeitet beim Deutschlandfunk als Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt. Berufliche Stationen zuvor waren die zentrale Wirtschaftsredaktion der Nachrichtenagentur Reuters in Bonn und zuvor in den 1980er Jahren freiberufliche Tätigkeit überwiegend für den WDR in Dortmund.