In Berlin berät heute das Klimakabinett unter Vorsitz von Bundeskanzlerin Merkel über den Stand der Bemühungen für mehr Klimaschutz in Deutschland.

Insbesondere in den Bereichen Verkehr und Gebäude müssen aus Sicht von Experten stärkere Anstrengungen unternommen werden, um mittel- und langfristige Ziele zu erreichen. Dem Kabinettsausschuss gehören mehrere Minister an, darunter Umweltministerin Schulze, Verkehrsminister Scheuer und Innen- und Bauminister Seehofer.



Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner mahnte mit Blick auf Klimaschutzvorschriften mehr Rücksichtnahme auf die Landwirte an. Maßnahmen müssten sich für die Bauern wirtschaftlich rechnen, sagte die CDU-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Klimaschutz in der Landwirtschaft könne nur mit den Landwirten zum Erfolg führen, nicht gegen sie.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.