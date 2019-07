In Berlin kommt heute das Klimakabinett der Bundesregierung zusammen.

Bei den Beratungen der zuständigen Fachminister mit Kanzlerin Merkel soll es am Abend unter anderem über einen möglichen Preis für CO2 gehen. Entscheidungen darüber sollen aber erst im September fallen.



Umweltministerin Schulze sagte der "Rheinischen Post", auch der Flugverkehr müsse die Kosten der Klimagas-Emissionen tragen, und das müsse sich im Flugpreis auch abbilden. Bis zu einer Einigung auf europäischer Ebene könne Deutschland nicht warten, deshalb sei sie für eine Erhöhung der deutschen Luftverkehrsabgabe. - Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Hofreiter forderte das Klimakabinett auf, konkrete Beschlüsse zu fassen. Die Bundesregierung dürfe sich nicht in die Sommerpause verabschieden, ohne wirksame Maßnahmen zum Klimaschutz zu beschließen, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag wiederum bekräftigte seine Warnung vor zusätzlichen Lasten für die Wirtschaft. Diese wären für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen eine Gefahr, meinte DIHK-Präsident Schweitzer in der "Neuen Osnabrücker Zeitung".