Wie begründet das Gericht seine Entscheidung?

Die Kläger werden nach Ansicht des Verfassungsgerichts durch die gesetzlichen Bestimmungen in ihren Freiheitsrechten verletzt. Die Vorschriften verschöben hohe Lasten für die Minderung der Emissionen unumkehrbar auf die Zeit nach 2030. Um die im Pariser Klimaabkommen festgelegte Begrenzung des Temperaturanstiegs auf deutlich unter 2 Grad und möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, müssten die dann noch notwendigen Minderungen immer dringender und kurzfristiger erbracht werden. Wenn das CO2-Budget schon bis zum Jahr 2030 umfangreich verbraucht werde, verschärfe dies das Risiko "schwerwiegender Freiheitseinbußen", weil die Zeitspanne für technische und soziale Entwicklungen knapper werde.

Von diesen Pflichten sei praktisch jede Freiheit potenziell betroffen, weil fast alle Lebensbereiche mit der Emission von Treibhausgasen verbunden seien. Der Gesetzgeber hätte darum Vorkehrungen treffen müssen, um diese Lasten abzumildern. Einen Verstoß gegen das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit sah das Gericht dagegen nicht.

Zur Wahrung grundrechtlich gesicherter Freiheit hätte der Gesetzgeber Vorkehrungen treffen müssen, "um diese hohen Lasten abzumildern", urteilten die Richter in Karlsruhe. Von "Vorkehrungen zur Gewährleistung eines freiheitsschonenden Übergangs in die Klimaneutralität" ist die Rede. Daran fehle es bislang. Die Richter beziehen sich dabei auf Artikel 20a des Grundgesetzes, darin heißt es: "Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung."

Es dürfe nicht einer Generation zugestanden werden, "unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich den nachfolgenden Generationen eine radikale Reduktionslast überlassen und deren Leben umfassenden Freiheitseinbußen ausgesetzt würde."

Das Gericht hat hingegen keine Verstöße gegen die grundrechtlichen Schutzpflichten festgestellt. Das war im vorhinein auch so erwartet worden. Der Gesetzgeber habe bei seinen Maßnahmen gegen den Klimawandel einen großen Spielraum, sagte Dlf-Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuther. Seine Schutzpflicht müsse der Staat schon sehr deutlich verletzt haben, um vor Gericht zu verlieren.

Die Kläger hatten auch argumentiert, dass die bis 2030 festgelegten Klimaschutzziele nicht ausreichend seien. Dem folgte das Verfassungsgericht aber nicht.

Welche Konsequenzen hat das Urteil?

Das Verfassungsgericht fordert nun, frühzeitig transparente Maßgaben für die weitere Ausgestaltung der Treibhausgasreduktion. Der Gesetzgeber müsse daher bis Ende 2022 Minderungsziele der Treibhausgasemissionen für Zeiträume ab 2031 näher regeln. Verfassungsrechtlich sei es zum einen unerlässlich, dass weitere Reduktionsmaßgaben rechtzeitig über das Jahr 2030 hinaus und zugleich hinreichend weit in die Zukunft hinein festgelegt werden. Zum anderen müssten zwecks konkreter Orientierung weitere Jahresemissionsmengen und Reduktionsmaßgaben differenziert festgelegt werden. Darüber würden sowohl Planungssicherheit als auch ein Druck auf Entwicklung und Innovation ausgelöst, so die Richter.

Wer sind die Kläger?

Geklagt haben junge Menschen aus dem In- und Ausland. Darunter zum Beispiel Bewohner der Insel Pellworm, die argumentieren, dass der landwirtschaftliche Betrieb ihrer Familie durch den Klimawandel zerstört werde.

Die Kläger wurden allerdings von großen Umweltschutzorganisationen BUND, Germanwatch, Greenpeace, der Deutschen Umwelthilfe, dem Solarenergie-Förderverein Deutschland und Protect the Planet unterstützt. Diese können nicht selbst klagen, weil nur Menschen, die unmittelbar in eigenen Grundrechten betroffen sind, klagen dürfen.

Reaktionen: "epochal", "ein großer Tag"

Wirtschaftsminister Peter Altmaier misst dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz große Bedeutung zu. "Es ist epochal für Klimaschutz und Rechte der jungen Menschen", schrieb der CDU-Politiker kurz nach der Verkündung auf Twitter. Zugleich sorge das Urteil für Planungssicherheit für die Wirtschaft.

Umweltverbände haben das Klimaschutz-Urteil des Bundesverfassungsgerichts als bahnbrechend bezeichnet. Luisa Neubauer von Fridays for Future, die auch als Klägerin aufgetreten ist, sagte am Donnerstag: "Es ist ein unfassbar großer Tag für viele". Klimaschutz sei ein Grundrecht. Neubauer gehörte zu den Klägerinnen.

Felix Ekardt als rechtlicher Vertreter der Kläger sagte, dass das Gericht der Bundesregierung eine schallende Ohrfeige verpasst habe. Der Rechtsanwalt Remo Klinger sprach von einem Meilenstein. Die Klimaziele bis 2030 müssten deutlich verschärft werden. Die Klägerin Sophie Backsen sagte: "Wir sind superglücklich und erleichtert." Wirksamer Klimaschutz müsse nun umgesetzt werden und nicht erst in zehn Jahren, wenn es zu spät sei.

Was wollten die Kläger erreichen?

Drei der Klagen richteten sich gegen das 2020 in Kraft getretene Klimaschutzgesetz. In diesem werden jedem Wirtschaftssektor konkrete CO2-Sparziele bis 2030 vorgeschrieben. Die Gesamtemissionen sollen im Vergleich zu 1990 um 55 Prozent reduziert werden. Das reiche aber nicht aus, wurde zum Beispiel in der Verfassungsbeschwerde argumentiert, die von der Deutschen Umwelthilfe unterstützt wurde. Die Rechte der Beschwerdeführer auf Leben, körperliche Unversehrtheit, Eigentum, Berufsfreiheit und mehr würden verletzt. Der Staat komme hier seinen Schutzpflichten nicht ausreichend nach.

Die Klage hat für die Kläger aber nicht nur eine juristische Dimension, sie soll auch die Wahnehmung der Klimakrise in der Öffentlichkeit erhöhen. Der Kläger und Ökobauer Lucas Lütke Schwienhorst erklärte das im Februar so: "Also für mich geht es vor allem darum, die Problematik zu zeigen und den Fokus darauf zu schärfen auf die Probleme, die wir einfach haben mit der Klimaveränderung." Vielen Menschen seien die konkreten Folgen nicht so bewusst, weil sie nicht direkt betroffen seien, das sei bei den Landwirten hingegen natürlich anders.

Gibt es bereits andere Erfahrungen mit Klimaklagen?

Ja, bereits im Jahr 2019 hat das oberste Gericht der Niederlande die eigene Regierung dazu verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis Ende 2020 auf maximal 25 Prozent des Ausstoßes von 1990 zu senken. Damit hatte zum ersten Mal ein Gericht geurteilt, dass Versprechen, die eine Regierung im Rahmen des Pariser Klimaabkommens abgegeben hatte, auch vor Gericht durchsetzbar sind. Das Urteil hatte auch direkte Konsequenzen: Das Tempolimit auf Autobahnen wurde verschärft, der Kohleausstieg beschleunigt. Die Möglichkeiten für Klimaklagen sind in den Niederlanden aber anders gestaltet als in Deutschland. die erfolgreiche Klage war von der der niederländischen Umweltschutzorganisation Urgenda eingereicht worden, in Deutschland können nur einzelne Personen klagen.

Eine Klage portugiesischer Kinder wurde hingegen vom Europäischen Gerichtshof inzwischen abgelehnt. Die Kläger hätten keine Klagebefugnis gehabt. Die Verfahren liegen jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der sich in dieser formalen Frage bisher bisher offener für die Anliegen der Kläger zeigt.

Auch ein Urteil des Berliner Verwaltungsgericht aus dem Herbst 2019 war nicht im Sinne der Kläger. Drei Landwirte und ihre Familien aus Brandenburg, dem Alten Land bei Hamburg und von der Insel Pellworm hatten gemeinsam mit Greenpeace im Jahr 2018 vor dem Verwaltungsgericht geklagt. Deutschland müsse mehr machen, um das selbst gesteckte Ziel einer Senkung der Emissionen von Treibhausgasen um 40 Prozent gegenüber 1990 zu erreichen. Doch das Gericht sah keine ausreichende individuelle Betroffenheit der Kläger.

(Redaktion: Gudula Geuther, Peggy Fiebig, Tobias Pastoors, mit Agenturmaterial)