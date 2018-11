Brasilien hat sein Angebot zurückgezogen, die Weltklimakonferenz im nächsten Jahr auszurichten.

Dies teilte das Außenministerium in Brasilia mit und gab finanzielle Engpässe sowie den Regierungswechsel Anfang des Jahres als Gründe an. Der rechtsextreme designierte Präsident Bolsonaro erklärte, er habe die Regierung zu der Entscheidung gedrängt. Die Hoheitsgewalt Brasiliens über den Amazonas-Regenwald sei in Gefahr. Bolsonaro erwägt, wie die USA aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen.



Die Klimakonferenz im kommenden Jahr ist für November geplant. Das diesjährige Treffen beginnt am Montag im polnischen Kattowitz. Dort beraten Vertreter aus rund 200 Staaten über Wege, die Erderwärmung unter zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu halten.