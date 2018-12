Der nächste Klimagipfel der Vereinten Nationen soll Ende 2019 in Chile stattfinden.

Das teilte Staatschef Piñera mit. Womöglich könnte die zweiwöchige Konferenz wegen der umfangreichen Planung und Organisation auch im Januar 2020 stattfinden. Ursprünglich war Brasilien als Ausrichter für das Treffen vorgesehen. Ende November gab die Regierung in Brasilia aber den Verzicht auf die Gastgeberrolle bekannt. Begründet wurde dies mit der angespannten Haushaltslage. Brasiliens designierter Präsident Bolsonaro hatte zuvor angedeutet, dass er ähnlich wie die USA das Pariser Klimaabkommen aufkündigen könnte. Zudem will Bolsonaro die Beschränkungen für eine Abholzung des Regenwaldes aufheben.



Beim derzeit laufenden UNO-Klimagipfel in Kattowitz wird weiter über die Abschlusserklärung verhandelt.