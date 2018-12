Die Verhandlungen bei der Klimakonferenz in Kattowitz werden offenbar länger dauern als geplant.

Die zweiwöchige Konferenz sollte eigentlich heute enden. Angesichts des Verhandlungsbedarfs über den Entwurf einer umfassenden Vereinbarung solle das Treffen nun möglicherweise bis Sonntag dauern, teilten die Organisatoren mit. Unterhändler von fast 200 teilnehmenden Staaten wollten im Lauf des Tages über den Entwurf beraten. Mehrere Fragen sind noch umstritten, darunter die finanzielle Unterstützung für arme Länder.



Bundesumweltministerin Schulze sagte, es gebe zwar noch Unzufriedenheiten, doch insgesamt sehe es gut aus. Die Vorsitzende der Umweltschutzorganistion Greenpeace, Morgan, warnte dagegen vor Kompromissen, die Menschenleben kosten könnten.

Der Verantwortung entziehen?

Entwicklungshilfeorganisationen kritisierten Entwürfe für die Gipfelbeschlüsse der Klimakonferenz. Die Industrieländer wollten sich offenkundig ihrer historischen Verantwortung für die von Treibhausgasen verursachte Erderwärmung entziehen, erklärte das "Third World Network" am Rande der Verhandlungen im polnischen Kattowitz. Vor allem die USA versuchten, ehrgeizige Beschlüsse zu verhindern. Ähnlich äußerten sich "Actionaid International" und "Brot für die Welt".



Ziel der Konferenz in Kattowitz ist ein Regelwerk für die praktische Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015, um die Leistungen der Staaten zur Eindämmung des CO2-Ausstoßes transparent und vergleichbar zu machen. In Paris wurde vereinbart, dass die Erderwärmung auf weniger als zwei Grad begrenzt werden soll, möglichst sogar auf 1,5 Grad.