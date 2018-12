Klimakonferenz in Kattowitz

Der Bund für Umwelt und Naturschutz ist zuversichtlich, dass es auf der Klimakonferenz im polnischen Kattowitz Fortschritte geben wird. Die Klimaexpertin des BUND, Schneider, sagte im Deutschlandfunk, es stimme sie optimistisch, dass sich auf dem G20-Gipfel alle Länder mit Ausnahme der USA zum Abkommen von Paris bekannt hätten.

Jetzt müsse es darum gehen, die Klimaschutzpläne der einzelnen Länder vergleichbar zu machen und möglichst weitere Zusagen zu bekommen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen zu können. Schneider nannte es eine große Blamage, dass die deutschen Delegierten ohne Programm zum Kohleausstieg angereist seien. Selbst wenn Deutschlands CO2-Ausstoß nicht so bedeutend für das Weltklima sei, habe man gerade in Europa für viele Länder eine Vorbildfunktion.



Zum Auftakt des Weltklimagipfels in Kattowitz hatte UNO-Generalsekretär Guterres gestern mangelnde Fortschritte im Kampf gegen die Erderwärmung beklagt. Der Klimawandel sei bereits für viele Menschen und ganze Staaten eine Frage von Leben und Tod.