Nach zweiwöchigen Beratungen ist heute offiziell der letzte Tag der Klimakonferenz im polnischen Kattowitz.

Unter den fast 200 teilnehmenden Staaten sind allerdings zentrale Punkte noch ungeklärt (Audio-Link), so dass der polnische Präsident der Konferenz, Kurtyka, bereits eine Verlängerung um mehrere Tage ins Spiel brachte. Greenpeace erklärte, es seien noch viele Diskussionen nötig.



Bei den Beratungen auf höchster Ebene wird über einen Beschlusstext verhandelt, dem alle Staaten am Ende zustimmen sollen. Ziel ist ein Regelwerk für die praktische Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015, um die Leistungen der Staaten zur Eindämmung des CO2-Ausstoßes transparent und vergleichbar zu machen. In Paris wurde vereinbart, dass die Erderwärmung auf weniger als zwei Grad begrenzt werden soll, möglichst sogar auf 1,5 Grad.