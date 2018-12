Entwicklungshilfeorganisationen haben Entwürfe für die Gipfelbeschlüsse der Klimakonferenz kritisiert.

Die Industrieländer wollten sich offenkundig ihrer historischen Verantwortung für die von Treibhausgasen verursachte Erderwärmung entziehen, erklärte das "Third World Network" am Rande der Verhandlungen im polnischen Kattowitz. Vor allem die USA versuchten, ehrgeizige Beschlüsse zu verhindern. Ähnlich äußerten sich "Actionaid International" und "Brot für die Welt". Bundesumweltministerin Schulze hatte sich heute früh zuversichtlich gezeigt, dass der Klimagipfel erfolgreich abgeschlossen werden könne.



Die zweiwöchigen Beratungen sollen heute offiziell zu Ende gehen. Der polnische Präsident der Konferenz, Kurtyka, hatte bereits eine Verlängerung um mehrere Tage ins Spiel gebracht. Ziel ist ein Regelwerk für die praktische Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015, um die Leistungen der Staaten zur Eindämmung des CO2-Ausstoßes transparent und vergleichbar zu machen. In Paris wurde vereinbart, dass die Erderwärmung auf weniger als zwei Grad begrenzt werden soll, möglichst sogar auf 1,5 Grad.