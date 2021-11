Die reichsten Menschen der Welt gehören laut einer Oxfam-Studie zu den Treibern der Erderwärmung, weil sie besonders viele klimaschädliche Treibhausgase verursachen.

Die Organisation erklärte in Berlin, das wohlhabendste Prozent der Weltbevölkerung werde im Jahr 2030 voraussichtlich für 16 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich sein. Ihre Treibhausgas-Emissionen wären damit 30-mal so hoch, wie für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels verträglich wäre.



Die Autoren der Studie fordern die Regierungen auf, etwa den CO2-Verbrauch für Mega-Jachten, Privatjets oder die private Raumfahrt zu beschränken. Auch sollten klimaintensive Investitionen und Aktienbesitz in der fossilen Brennstoffindustrie begrenzt werden.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.