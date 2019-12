Auf der Weltklimakonferenz haben die Unterhändler noch keine Einigung erzielt

Eigentlich sollten die Beratungen gestern Abend enden. Die vorgesehene Sitzung des Plenums zum Ende der Konferenz soll nach Angaben der Vereinten Nationen heute um 9 Uhr beginnen. An den Verhandlungen in Madrid sind Vertreter und Vertreterinnen von 196 Staaten beteiligt.



Ungeklärt waren zum Schluss noch wesentliche Fragen der Abschlusserklärung: Strittig ist, wann Schwellen- und Entwicklungsländer mit konkreten Vorhaben in den Klimaschutz einsteigen sollen. Da geht es auch um die Finanzhilfen für die ärmeren Staaten.



Diskutiert wird außerdem noch über die konkrete Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015. Damals hatte sich die Weltgemeinschaft das Ziel gesetzt, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Ferner geht es darum, welche Regeln für den Handel mit Klimaschutz-Gutschriften gelten sollen.