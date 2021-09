Wenige Wochen vor dem Klimagipfel der Vereinten Nationen in Glasgow hat der britische Premier Johnson die Verantwortung der Industrieländer betont.

Diese trügen die größte Verantwortung, den Kampf gegen die Krise zu verstärken, sagte Johnson nach einem Vorbereitungsgespräch mit Staats- und Regierungschefs in New York. Die Konferenz in Glasgow sei ein Wendepunkt für die Welt, betonte der britische Premier bei der Veranstaltung, die teilweise virtuell stattfand. Für Deutschland war Bundeskanzlerin Merkel zugeschaltet.



Morgen beginnt in New York die Generaldebatte der Vereinten Nationen, bei der die Klimakrise eines der zentralen Themen sein soll. Die Weltklimakonferenz in Glasgow findet vom 31. Oktober bis zum 12. November statt. Ein UNO-Bericht sieht die Erde ohne deutliches Umsteuern auf dem Weg einer Erwärmung um 2,7 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter.

