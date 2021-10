Afrika erlebt zunehmende Wetter- und Klimaschwankungen, die in steigendem Maß für Hunger, Armut und Flucht verantwortlich sind. Der Kontinent erwärmt sich schneller als der globale Durchschnitt.

Das geht aus dem Bericht The State of the Climate in Africa 2020 hervor. Das Abschmelzen der einzigen drei Gletscher in Ostafrika symbolisiere einen unumkehrbaren Wandel des globalen Wettersystems, sagte Petteri Taalas, Generalsekretär der Weltwetterorganisation WMO, bei der Vorstellung in Genf. Die Veröffentlichung steht im Vorfeld der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow und soll die Dringlichkeit unterstreichen, Emissionen zu verringern, Klimaziele heraufzusetzen und Ausgaben für Anpassung zu erhöhen.

Hitze, steigender Meeresspiegel und extreme Armut

Ohne Gegenmaßnahmen sei bis 2030 mit 118 Millionen extrem armen Menschen in Afrika zu rechnen, die von weniger als umgerechnet 1,64 Euro pro Tag leben müssten, sagte Landwirtschaftskommissarin Josefa Leonel Correia Sacko von der Afrikanischen Union. Im Südteil des Kontinents könne der Klimawandel das Bruttoinlandsprodukt bis 2050 um bis zu drei Prozent mindern. Dies stelle die Anpassung vor Probleme. Bei härteren äußeren Bedingungen steige zugleich die Zahl der betroffenen Menschen, so Correia Sacko.



Die Klimadaten in Afrika waren im untersuchten Zeitraum gekennzeichnet durch weiterhin höhere Temperaturen, einen beschleunigten Anstieg der Meeresspiegel und extreme Wetter- und Klimaereignisse. Afrika erwärme sich schneller als der globale Durchschnitt. Die Spiegel des Südatlantik und des Indischen Ozeans heben sich derzeit jährlich um 3,6 beziehungsweise 4,1 Millimeter.



Die Zahl der von Hunger Bedrohten in ganz Afrika stieg vergangenes Jahr laut Bericht auch aufgrund weiterer Faktoren um fast 40 Prozent. Die Klimaanpassungskosten in Afrika südlich der Sahara werden der Studie zufolge auf 30 bis 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt.