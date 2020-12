Eine internationale Gruppe von Forschenden hat festgestellt, dass es in Deutschland besonders viele Hitzetote wegen der Klimakrise gibt.

Im weltweiten Vergleich liege Deutschland vorne, Grund sei die Zunahme der Hitzetage pro Jahr in Kombination mit dem steigenden Anteil der Bevölkerung über 65 Jahre. Das schreiben die Forschenden im Fachjournal "The Lancet".



Sie ermittelten für 2018 in Deutschland rund 20.200 Todesfälle bei über 65-Jährigen im Zusammenhang mit Hitze. Nur die zwei bevölkerungsreichsten Länder der Welt mit je rund 1,4 Milliarden Einwohnern lagen nach reinen Zahlen gesehen in dem Rechenmodell noch höher: China mit 62.000 und Indien mit 31.000 Hitzetoten. In die Kalkulation nahmen die Forscher unter anderem die tägliche Maximaltemperatur, den Anteil der über 65-Jährigen und das Sterberisiko dieser Altersgruppe durch Hitze auf. Mit Blick auf die Mittelwerte der Vorjahre sei der Wert für Deutschland eine deutliche Steigerung.

Infektionsrisiko nimmt zu

Zusätzlich gebe es das Risiko, dass durch Hitze neue Infektionen auftauchen könnten. Dazu gehörten zum Beispiel Tropenkrankheiten, die durch bestimmte Mückenarten übertragen werden können, wenn sie in Deutschland überleben. Leicht zurückgegangen sei dagegen das Risiko, in Deutschland durch Luftverschmutzung vorzeitig zu sterben, heißt es in der Untersuchung.



Diese Ergebnisse sind Teil der Studie "Lancet Countdown on Health and Climate Change 2020", in der 120 internationale Forscher mit Beteiligung der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Weltbank die Zusammenhänge von Klimawandel und Gesundheit untersuchen.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.