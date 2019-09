Vor dem UNO-Klimagipfel in New York haben dort zehntausende Menschen für einen Richtungswechsel in der Klimapolitik demonstriert.

Bürgermeister de Blasio twitterte, es seien 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Unter ihnen ist auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg, die Initiatorin der "Fridays-for-Future"-Demonstrationen. Sie sprach von einer "Welle der Veränderung". Es handle sich nicht nur um ein paar junge Leute, die Schule schwänzten oder ein paar Erwachsene, die nicht zur Arbeit gingen.



Thunberg nimmt heute in New York an einem UNO-Jugendklimagipfel teil. Die jugendlichen Delegierten sollen dabei eigene Vorschläge für den Klimagipfel der Staats- und Regierungschefs erarbeiten, die am Montag ebenfalls in New York erwartet werden. Auch Bundeskanzlerin Merkel will anreisen.



In Deutschland und vielen anderen Ländern auf der Welt hatten schon zuvor Millionen Menschen für einen besseren Klimaschutz demonstriert. In Deutschland waren es den Organisatoren zufolge 1,4 Millionen hierzulande. Große Kundgebungen gab es in Berlin, Hamburg, Köln und München. Auch in vielen anderen europäischen Ländern gingen Menschen auf die Straße, ebenso wie in Australien, Asien und Afrika.