Polens Ministerpräsident Morawiecki hat ein unterschiedliches Tempo bis zur Erreichung der Klimaneutralität für einzelne EU-Mitgliedsstaaten gefordert.

Das Ziel müsse vom Stand der wirtschaftlichen Entwicklung und der Energie-Transformation im jeweiligen Land abhängig gemacht werden, sagte Morawiecki beim EU-Gipfel in Brüssel. So erzeuge Polen 77 Prozent seiner Energie aus Kohle und habe damit den mit Abstand höchsten Anteil an dem fossilen Brennstoff unter allen Staaten der Europäischen Union.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, sie erhoffe sich eine starke Unterstützung der EU-Mitgliedstaaten für ihre Klimapläne. Danach sollen ab dem Jahr 2050 keine zusätzlichen Treibhausgase aus Europa mehr in die Atmosphäre gelangen.