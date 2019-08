Bundesentwicklungsminister Müller hat den Bundestag aufgefordert, Dienstflüge von Abgeordneten auszugleichen.

Der Bundestag sollte komplett klimaneutral werden, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. CO2-Emissionen, die sich nicht vermeiden ließen, sollten durch Zahlungen in Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern etwa zur Aufforstung oder zugunsten erneuerbarer Energien kompensiert werden, so Müller. Zuvor war bekannt geworden, dass Bundestagsabgeordnete im vergangenen Jahr deutlich größere Strecken mit dem Flugzeug zurückgelegt hatten als 2017, nämlich insgesamt rund 14,6 Millionen Kilometer.