Eine Woche nach der Einigung auf ein Klimapaket gibt es in der Bundesregierung Streit über die Umsetzung.

Nach Angaben einer Regierungssprecherin soll das Kabinett das Klimaprogramm erst in der kommenden Woche verabschieden. Ursprünglich war dies für heute geplant. Die CSU-geführten Ministerien für Inneres und Verkehr wollen das 200 Seiten starke Dokument aber nochmals gründlich prüfen. Vertreter der SPD warfen der CSU vor, das Gesetzgebungsverfahren für die Klimaschutzbeschlüsse zu verzögern. Kritik kam auch von Grünen, Linken und FDP. Der Unionsfraktionsvorsitzende Brinkhaus wies die Vorwürfe zurück. Es werde nichts blockiert; der Fahrplan sei nicht in Gefahr, sagte Brinkhaus den Zeitungen der Funke Mediengruppe.



Das Kabinett beschloss am Vormittag lediglich einen Ergänzungshaushalt zur Finanzierung des Klimapakets. Die Vorlage von Bundesfinanzminister Scholz sieht für die kommenden vier Jahre Ausgaben von insgesamt gut 54 Milliarden Euro vor. Zur Gegenfinanzierung sollen unter anderem die Einnahmen aus dem geplanten CO2-Preis auf Gebäude- und Verkehrsemissionen dienen.