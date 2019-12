Der Bundestag stimmt heute über die Änderungen am Klimapaket ab.

Der Vermittlungsausschuss hatte gestern den Kompromiss gebilligt, wonach der CO2-Einstiegspreis 2021 bei 25 anstatt der zuvor geplanten zehn Euro pro Tonne liegen soll. Mit der Einigung ist auch der Weg für die Senkung der Ticketpreise im Bahn-Fernverkehr zum Jahreswechsel frei. Nach dem Bundestag soll am Freitag der Bundesrat über das Klimapaket entscheiden.



In der heutigen Bundestagssitzung geht es auch um einen gemeinsamen Antrag von Union, SPD und FDP, in dem ein Verbot von Aktivitäten der libanesischen Hisbollah-Miliz in Deutschland verlangt wird. Zudem soll der Abschuss von Wölfen erleichtert werden, wenn sie zur Gefahr für Nutztiere werden.