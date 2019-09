Die Deutsche Bahn rechnet als Folge der Klima-Beschlüsse der Bundesregierung mit mehr als 20 Milliarden Euro zusätzlich.

Nach Angaben von Bahnchef Lutz soll das Geld bis zum Jahr 2030 in das bisher größte Wachstums- und Investitionsprogramm des Konzerns fließen. Die vorgesehene Senkung der Mehrwertsteuer für ICE- und IC-Tickets soll demnach voll an die Kunden weitergegeben werden. Fahrkarten würden dadurch um zehn Prozent billiger und auch Bahncards günstiger. Die Bahn erhofft sich dadurch jedes Jahr fünf Millionen neue Passagiere. Um sie zu befördern, sollen kurzfristig Aufträge für 30 neue Hochgeschwindigkeitszüge ausgeschrieben werden.



Die Bundesregierung hatte am Freitag Maßnahmen für den Klimaschutz beschlossen, darunter ein nationaler Emissionshandel für Verkehr und Gebäude sowie Zuschüsse für den Kauf von Elektroautos.