Die EU-Kommission hat ein Maßnahmenbündel zum Erreichen des Klimaziels 2030 vorgestellt. Das Programm trägt den Titel "Fit for 55", weil die Treibhausgase um 55 Prozent bis 2030 gegenüber 1990 verringert werden sollen. Die Vorschläge der Kommission müssen noch von den Mitgliedsstaaten und vom EU-Parlament gebilligt werden.

Kernelemente sind eine europaweite Pflicht zum Kauf von Verschmutzungsrechten für Treibstoff, Heizöl oder Gas. Der bestehende CO2-Handel für Industrie und Kraftwerke soll verschärft werden: So sollen weniger Verschmutzungsrechte ausgegeben und diese jährlich schneller reduziert werden. Im Gegenzug will die Kommission für einige Industriezweige, die im internationalen Wettbewerb stehen, einen CO2-Zoll an der Grenze zum Schutz der Branchen einführen. Soziale Härten für Pendler oder Mieter wegen des Preisaufschlags auf fossile Brennstoffe sollen durch einen Sozialfonds ausgeglichen werden. Die Maßnahmen im Überblick:



Autoverkehr

In Europa sollen ab 2035 de facto keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren mehr auf den Markt kommen. Die Fahrzeuge dürfen ab diesem Zeitpunkt keine Kohlendioxid-Emissionen mehr ausstoßen. Als Zwischenschritt auf dem Weg dorthin müssen die Autobauer den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen im europaweiten Flottenschnitt weiter senken. Auf konventionellen Kraftstoff soll künftig ein CO2-Preisaufschlag erhoben werden.



Luftverkehr / Schifffahrt

Die EU-Kommission will eine Kerosinsteuer für innereuropäische Flüge einführen. Die bestehende Ausnahme der Flugindustrie von der Kraftstoffsteuer soll über zehn Jahre hinweg schrittweise abgebaut werden. Private Geschäftsflüge und der Frachtverkehr sollen demnach aber weiter von der Besteuerung ausgenommen sein



Die Schifffahrt soll erstmals zum Emissionshandel verpflichtet werden. Auch der CO2-Gehalt der Kraftstoffe für Schiffe soll sinken.



Zölle

Vorgeschlagen wird die Einführung einer Importabgabe auf klimaschädliche Produkte aus Drittländern ab 2026 an. Von 2023 an sei eine Übergangsphase geplant, damit die Unternehmen sich auf die Neuerung einstellen können. Anschließend sollen Importeure von Stahl, Aluminium, Zement und Düngemittel CO2-Zertifikate entsprechend der Klimaschädlichkeit ihrer Einfuhren kaufen müssen.



Erneuerbare Energien

Die EU setzt sich ein neues Ziel eines Anteils von 40 Prozent erneuerbarer Energien am Energieverbrauch. Bisher lag die Vorgabe bei 27 Prozent. Derzeit liegt der Anteil um die 20 Prozent. Auch die Einspar-Vorgabe für Energie wurde verschärft.



Sozialfonds

Gerade ärmere Haushalte sind von höheren Preisen für Sprit oder Heizöl betroffen, da sie einen höheren Anteil ihres Einkommens dafür ausgeben müssen. Auch deswegen ist der Widerstand in vielen Regierungen groß. Die EU-Kommission will daher aus einem Viertel der Einnahmen des Rechte-Verkaufs einen Sozialfonds speisen mit dem Härten abgefedert werden.

