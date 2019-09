Klimaforscher halten das Klimapaket der Bundesregierung für unzureichend und üben deutliche Kritik.

Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Edenhofer, sprach von einem "Dokument der politischen Mutlosigkeit". Mit dieser Entscheidung werde die Bundesregierung die selbstgesteckten Klima-Ziele für 2030 nicht erreichen.



Sein Kollege Rahmstorf twitterte, es sei so, als ob der Arzt bei einer akuten und lebensgefährlichen Infektion eine Kur mit Antibiotika verschreibe, "ab sofort 5 Tabletten pro Woche, dann steigern". Und man selbst tue erstmal eine Woche gar nichts, dann nehme man eine Tablette in der Woche, und in der nächsten Woche 2.



Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz hatten die geplanten Maßnahmen gestern erläutert. Geplant ist unter die Einführung einer CO2-Bepreisung über den Emissionshandel für Verkehr und Gebäude, und zwar stufenweise. Bahnfahren wird nach den Plänen der Koalition billiger, der Kauf von E-Autos wird bezuschusst. Ab 2026 wird der Einbau von Ölheizungen verboten.