Die Grünen haben ihre generelle Bereitschaft erklärt, mit der Bundesregierung bei der Umsetzung von Klimabeschlüssen zu kooperieren.

Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte im Bundestag mit Blick auf die anstehende Sitzung des Klimakabinetts, ihre Partei sei zu Verhandlungen bereit, sollten die Beschlüsse der Koalition weit genug gehen. Unions-Fraktionschef Brinkhaus erklärte, er nehme das Angebot gerne an. Es sei jetzt wichtig, für die zentralen Herausforderungen einen Konsens in der Gesellschaft zu erreichen. Zuletzt hatte die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer einen nationalen Klimakonsens vorgeschlagen. Dafür offen gezeigt hatte sich auch FDP-Chef Lindner.



Hintergrund ist, dass Teile eines Klimapakets voraussichtlich auch vom Bundesrat mitbeschlossen werden müssen. Grüne und FDP sind an mehreren Landesregierungen beteiligt.