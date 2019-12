Die Einigung im Bundesrat über Details des Klimapakets der Regierung stößt auf ein unterschiedliches Echo: Kritik kommt von Umweltschützern, und die AfD warnt vor hohen Kosten für die Bürger. SPD, Union und die Grünen äußern sich dagegen positiv.

Der Bundesrat hatte Teile des Klimapakets blockiert und den Vermittlungsausschuss angerufen. Dieser verständigte sich nun auf eine höhere CO2-Bepreisung im Verkehrs- und Gebäudebereich. Der Einstiegspreis soll ab 2021 bei 25 Euro liegen. Bisher waren zehn Euro geplant. Bis 2025 soll nun ein Anstieg auf 55 Euro erfolgen.

Umwelthilfe: Preis immer noch zu niedrig

Der Deutschen Umwelthilfe ist dieser Preis immer noch zu niedrig. Ihr Bundesgeschäftsführer Müller-Kraenner sagte in Berlin, 25 Euro pro ausgestoßene Tonne Kohlendioxid reichten bei weitem nicht aus, die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Ähnlich äußerten sich Greenpeace und der Bund für Umwelt- und Naturschutz. Die AfD wiederum hält den Preis für viel zu hoch: Er sei ein Verarmungsprogramm für die Bevölkerung, schrieb ein Parteisprecher auf Twitter.

SPD, Union und Grüne sind zufrieden

Die SPD hingegen hält die Einigung von Bund und Ländern für einen guten Einstieg in den Klimaschutz. Der Ko-Vorsitzende Walter Borjans sagte in Berlin, die Erhöhung des geplanten CO2-Preises um das Zweieinhalbfache auf 25 Euro pro ausgestoßene Tonne sei ein wichtiges Signal. Ko-Parteichefin Esken wies darauf hin, dass das Klimapaket auf Jahre angelegt sei und getroffene Beschlüsse immer wieder überprüft werden müssten. Diskussionsbedarf sieht die neue Parteispitze noch beim sozialen Ausgleich der Belastungen durch den erhöhten CO2-Preis. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Miersch warnte im Deutschlandfunk, man dürfe eine Verhaltensänderung der Menschen nicht über den Preis erzwingen. Die Union sieht mit dem Kompromiss die Blockade des Umweltschutzes abgewendet. Die Grünen sprechen von einem Schritt in die richtige Richtung.